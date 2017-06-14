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Новости Сирии
Сирия: «умеренная» оппозиция атаковала отряды САА
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Сирия: «умеренная» оппозиция атаковала отряды САА

11:26  14 Июня 2017
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Сирия: «умеренная» оппозиция атаковала отряды САА

Хама, 14 июня. Оппозиционные боевики атаковали отряды правительственных сил в провинции Хама.

Военные источники в САР сообщают, что командование Сирийской арабской армии стягивает в провинцию Хама более-менее боеспособные подразделения для зачистки региона от боевиков террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в России).

Сирия: «умеренная» оппозиция атаковала отряды САА

Воспользовавшись тем, что войска растянуты и слабо координированы, боевики «умеренной» оппозиции атаковали несколько подразделений САА.

Источник отмечает, что мятежники использовали квадракоптеры для сбрасывания самодельных бомб в населенном пункте Халфайя. Повреждения получили несколько строений, информация о жертвах уточняется.

* Организация запрещена на территории РФ.

#оппозиция #сирия #иг #хама #саа #боевик
Алексей Громов
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