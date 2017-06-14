Совфед создал комиссию по борьбе с вмешательством в дела России

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Москва, 14 июня. Временная комиссия по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ была создана Советом Федерации по итогам заседания в среду.

Комиссия будет заниматься сбором, анализом и обобщением данных о состоянии российского законодательства и правоприменительной практики в сфере предотвращения вмешательства во внутренние дела страны и защиты государственного суверенитета. Среди основных задач комиссии также будет подготовка предложений по совершенствованию законодательства в этой области.

Комиссия будет вести мониторинг деятельности международных организаций, межгосударственных объединений и иностранных государств, направленной на осуществление вмешательства в гуманитарную, культурную, экономическую и политическую сферы деятельности в России.

Напомним, ранее Совфед отложил рассмотрение внесенного правительством закона о создании в РФ реестра государственных служащих, сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, которые были уличены в коррупции.