Ученые объяснили опасное влияние одиночества на человека

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Нью-Йорк, 14 июня. Ученые выяснили, что постоянное пребывание в одиночестве усиливает эгоцентризм человека. В течение 11 лет исследователи из США наблюдали за 229 участниками эксперимента. В основном это были люди в возрасте от 50 до 68 лет, большая часть из которых жила без семьи.

Выяснилось, что с течением времени одинокие люди постепенно теряют способность принимать в расчет чужое мнение. Одиночество увеличивает эгоцентризм из-за эволюции, заявил исследователь Джон Кациоппо. Людям удалось эволюционировать благодаря взаимопомощи. Когда человек остается один, он сосредотачивается исключительно на своих собственных проблемах.

Эксперты из университета Чикаго считают, что существует и обратная связь — эгоцентризм увеличивает одиночество человека. Это открытие стало настоящим сюрпризом для ученых.

Результаты проведенного исследования позволят людям в будущем понять причины одиночества множества людей, сообщает «Ридус».