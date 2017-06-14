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Общество
Ученые объяснили опасное влияние одиночества на человека
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Ученые объяснили опасное влияние одиночества на человека

11:43  14 Июня 2017
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Ученые объяснили опасное влияние одиночества на человека

Нью-Йорк, 14 июня. Ученые выяснили, что постоянное пребывание в одиночестве усиливает эгоцентризм человека. В течение 11 лет исследователи из США наблюдали за 229 участниками эксперимента. В основном это были люди в возрасте от 50 до 68 лет, большая часть из которых жила без семьи.

Выяснилось, что с течением времени одинокие люди постепенно теряют способность принимать в расчет чужое мнение. Одиночество увеличивает эгоцентризм из-за эволюции, заявил исследователь Джон Кациоппо. Людям удалось эволюционировать благодаря взаимопомощи. Когда человек остается один, он сосредотачивается исключительно на своих собственных проблемах.

Ученые объяснили опасное влияние одиночества на человека

Эксперты из университета Чикаго считают, что существует и обратная связь — эгоцентризм увеличивает одиночество человека. Это открытие стало настоящим сюрпризом для ученых.

Результаты проведенного исследования позволят людям в будущем понять причины одиночества множества людей, сообщает «Ридус».

#одиночество
Дима Оленин
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