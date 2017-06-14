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Общество
Интеллектуальные камеры обеспечат безопасность еще на трех станциях метро Петербурга
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Интеллектуальные камеры обеспечат безопасность еще на трех станциях метро Петербурга

11:26  14 Июня 2017
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Интеллектуальные камеры обеспечат безопасность еще на трех станциях метро Петербурга

Санкт-Петербург, 14 июня. Метрополитен Петербурга оснастит еще три станции интеллектуальным видео, передают источники Федерального агентства новостей.

ГУП «Петербургский метрополитен» потратит более 140 миллионов на оснащение трех станций — «Лесная», «Петроградская» и «Горьковская» — новейшими интеллектуальными системами видеонаблюдения. Для трех станций понадобится более 300 сетевых телекамер и объективов.

Эти системы уже существуют на 23 станциях, и они сообщаются между собой. Именно благодаря тому, что подобная система имеется на станции «Площадь Александра Невского», и удалось вычислить террориста-смертника Акбарджона Джалилова.  

Интеллектуальные камеры обеспечат безопасность еще на трех станциях метро Петербурга

Согласно распоряжению правительства от 05.04.2017 в рамках усиления антитеррористической безопасности такая система должна быть внедрена на всех 67 станциях метрополитена Петербурга.

Ранее сообщалось, что в Петербурге из-за проведения Кубка конфедераций продлят работу метрополитена. 17, 22 и 24 июня почти все станции подземки будут закрываться в 1.30.

Алексей Громов
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