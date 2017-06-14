МЧС предупредило москвичей о возможных ЧП из-за грозы и шквалистого ветра

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Москва, 14 июня. ГУ МЧС по столице предупредило жителей и гостей Москвы о шквалистом ветре, ливне и грозах, которые ожидаются в среду. По прогнозам синоптиков, неблагоприятные погодные условия продержатся как минимум до девяти часов вечера.

«Ожидается дождь, гроза с порывами ветра 12–17 м/с. Расчетное количество осадков за указанный период времени составит 6–15 миллиметров», — приводит сообщение ведомства РИАМО.

МЧС напоминает водителям и пешеходам о том, что при порывах ветра возможны падения деревьев и шатких конструкций, а также повреждения линии электропередачи. Поэтому автомобилистам рекомендуют не парковать транспортные средства под деревьями, а пешеходам — обходить стороной неустойчивые конструкции.

Добавим, ранее в столице объявили желтый уровень опасности из-за непогоды.