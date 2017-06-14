Украинский закон о запрете георгиевской ленты вступит в силу 15 июня

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Киев, 14 июня. Закон о запрете изготовления и пропаганды георгиевских лент на территории Украины вступит в силу 15 июня, сообщается на сайте Верховной Рады. В тексте закона говорится, что указ президента Украины Петра Порошенко вступает в силу со дня, следующего за днем его публикации.

Напомним, что 12 июня Порошенко утвердил закон об административной ответственности за публичное использование, ношение, демонстрацию и распространение георгиевских лент.

Максимальное наказание, которое предусматривается за использование георгиевской ленточки, составляет 15 дней ареста. Исключение сделано лишь для ветеранов Великой Отечественной войны, которые носят медали, содержащие элементы георгиевской ленты.