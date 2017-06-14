Алеппо: на севере провинции идет междоусобная война между протурецкими боевиками

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Эль-Баб, 14 июня. Местные источники сообщают, что в междоусобном конфликте принимают участие не менее восьми протурецких группировок.

Местные жители сообщили сирийским СМИ, что междоусобица началась несколько дней назад в восточной части города Эль-Баб. В столкновениях принимают участи боевики, которые ранее были задействованы в турецкой операции «Щит Евфрата», в первый день были уничтожено не менее 30 террористов.

В результате стычек был атакован штаб операции «Щит Евфрата», при этом ряд боевиков был ликвидирован, погибли четыре мирных жителя. Отмечается, что используется не только стрелковое вооружение, но и тяжелая артиллерия. На данный момент в конфликте уничтожено не менее 60 боевиков, часто полевые командиры казнят захваченных членов противодействующих группировок.