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Новости Сирии
Алеппо: на севере провинции идет междоусобная война между протурецкими боевиками
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Алеппо: на севере провинции идет междоусобная война между протурецкими боевиками

11:15  14 Июня 2017
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Алеппо: на севере провинции идет междоусобная война между протурецкими боевиками

Эль-Баб, 14 июня. Местные источники сообщают, что в междоусобном конфликте принимают участие не менее восьми протурецких группировок.

Местные жители сообщили сирийским СМИ, что междоусобица началась несколько дней назад в восточной части города Эль-Баб. В столкновениях принимают участи боевики, которые ранее были задействованы в турецкой операции «Щит Евфрата», в первый день были уничтожено не менее 30 террористов.

Алеппо: на севере провинции идет междоусобная война между протурецкими боевиками

В результате стычек был атакован штаб операции «Щит Евфрата», при этом ряд боевиков был ликвидирован, погибли четыре мирных жителя. Отмечается, что используется не только стрелковое вооружение, но и тяжелая артиллерия. На данный момент в конфликте уничтожено не менее 60 боевиков, часто полевые командиры казнят захваченных членов противодействующих группировок.

#алеппо #турция #боевик #эль-баб #щит евфрата
Алексей Громов
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