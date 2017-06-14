ДНР: ВСУ открыли огонь из танков и артиллерии по 19 населенным пунктам

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Донецк, 14 июня. ВСУ за последние сутки 65 раз нарушили режим прекращения огня в Донецкой народной республике, обстреляв 19 населенных пунктов, сообщили в оперативном командовании ДНР.

По данным оперативного командования ДНР, украинская армия за последние сутки 65 раз нарушила режим прекращения огня.

«Применялись: артиллерия, танки, минометы, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие», — перечислили военные источники в ДНР.

Под огнем киевских силовиков оказались 19 населенных пунктов республики.

Ранее сообщалось, что ВСУ на протяжении последних 24 часов девять раз открывали огонь по территории Луганской народной республики.