ДНР: ВСУ открыли огонь из танков и артиллерии по 19 населенным пунктам
Донецк, 14 июня. ВСУ за последние сутки 65 раз нарушили режим прекращения огня в Донецкой народной республике, обстреляв 19 населенных пунктов, сообщили в оперативном командовании ДНР.
По данным оперативного командования ДНР, украинская армия за последние сутки 65 раз нарушила режим прекращения огня.
«Применялись: артиллерия, танки, минометы, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие», — перечислили военные источники в ДНР.
Под огнем киевских силовиков оказались 19 населенных пунктов республики.
Ранее сообщалось, что ВСУ на протяжении последних 24 часов девять раз открывали огонь по территории Луганской народной республики.