Суд Екатеринбурга освободил бывшего вице-мэра Новосибирска по УДО

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Екатеринбург, 14 июня. Екатеринбургский суд удовлетворил прошение бывшего вице-мэра Новосибирска Александра Солодкина-младшего, который был осужден на 8 лет колонии на участие в ОПГ, об условно-досрочном освобождении.

Бывший вице-мэр Новосибирска Александр Солодкин-младший должен найти работу в течение двух месяцев с момента условно-досрочного освобождения по решению суда Екатеринбурга. Также осужденный должен являться в правоохранительные органы на отметку и не менять места жительства. Известно, что Солодкин признал свою вину и подписал соответствующее заявление, большую часть срока он отсидел.

Правозащитники представили хорошую характеристику осужденному, потерпевшая сторона не возражала об освобождении бывшего вице-градоначальника. Труновская ОПГ, за участие в которой был осужден Солодкин, вела незаконную деятельность в Новосибирске с конца 1990-х годов, правоохранительные органы ликвидировали банду в 2009 году.