Сорокин заявил о готовности стадионов и инфраструктуры к Кубку конфедераций — 2017

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Санкт-Петербург, 14 июня. Глава оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин рассказал о готовности российских городов и стадионов к Кубку конфедераций — 2017.

Он подтвердил, что все готово к стартующему 17 июня Кубку конфедераций, добавив, что каждый день в Россию приезжают сборные.

«Новая Зеландия уже успела потренироваться на стадионе «Петровский», пожила в отеле. Мы уже знаем, что претензий никаких нет», — отметил он.

Сорокин также сообщил, что поля и инфраструктура тоже полностью готовы к турниру. В настоящее время проходит наведение отдельных штрихов временной инфраструктуры, идет штатная предматчевая работа, сообщает Газета.Ru.

«Никаких больших переживаний на этот счет у нас нет», — резюмировал Сорокин.

Напомним, сборная России по футболу на Кубке конфедераций сыграет в группе «А» с Новой Зеландией, Португалией и Мексикой.