Русалочка в Копенгагене вновь стала жертвой вандалов

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Копенгаген, 14 июня. В столице Дании сегодня коммунальные службы вновь вынуждены отмывать знаменитую статую Русалочки. Минувшей ночью на нее покусились вандалы.

Утром сказочную героиню обнаружили облитой белой и синей краской, а рядом с ней надпись с требованием. Об этом местная полиция написала на своей странице в Twitter.

I nat blev Den lille Havfrue malet blå/hvid. På jorden stod "Befri Abdulle". Spinkel pige,170 cm, lyst hår søges. Ikke yderligere.#politidk — Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) June 14, 2017

«Сегодня Русалочку раскрасили в белый и синий. На земле была надпись «Освободите Абдула», — говорится в сообщении.

Напомним, Русалочка не впервые подвергается нападкам со стороны вандалов. Только за последние недели это уже второй выявленный факт. 30 мая статую облили красной краской. В полиции предполагают, что это могли сделать любители животных, которые выступают в защиту черных дельфинов.