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Происшествия
Русалочка в Копенгагене вновь стала жертвой вандалов
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Русалочка в Копенгагене вновь стала жертвой вандалов

11:06  14 Июня 2017
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Русалочка в Копенгагене вновь стала жертвой вандалов

Копенгаген, 14 июня. В столице Дании сегодня коммунальные службы вновь вынуждены отмывать знаменитую статую Русалочки. Минувшей ночью на нее покусились вандалы.

Утром сказочную героиню обнаружили облитой белой и синей краской, а рядом с ней надпись с требованием. Об этом местная полиция написала на своей странице в Twitter.

«Сегодня Русалочку раскрасили в белый и синий. На земле была надпись «Освободите Абдула», — говорится в сообщении.

Напомним, Русалочка не впервые подвергается нападкам со стороны вандалов. Только за последние недели это уже второй выявленный факт. 30 мая статую облили красной краской. В полиции предполагают, что это могли сделать любители животных, которые выступают в защиту черных дельфинов. 

Алексей Громов
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