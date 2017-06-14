Власти РФ изменили порядок предоставления госгарантий инвесторам

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Москва, 14 июня. Российское правительство изменило порядок предоставления госгарантий по кредитам и облигационным займам на реализацию инвестиционных проектов, сообщается на сайте кабмина.

Теперь государственная гарантия по кредитам и облигационным займам может быть отозвана в двух случаях: нецелевое использование заемных средств, а также непредоставление другого или дополнительного обеспечения регрессных требований при полной или частичной утрате обеспечения.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил о том, что в стране может появиться инфраструктурная ипотека для инвесторов, сообщает «Парламентская газета».