ДНР: ВСУ открыли огонь по очистным сооружениям в Докучаевске

В Избранное

Скопировать

Донецк, 14 июня. Подразделения ВСУ открыли огонь по очистным сооружениями в городе Докучаевск. Об этом информирует Донецкое агентство новостей со ссылкой на представителя коммунального предприятия «Компания «Вода Донбасса»».

Согласно приведенным данным, украинские военные приступили к обстрелу около 10.00. Руководство предприятия эвакуировало весь персонал.

Другая информация об обстреле в настоящее время уточняется.

Напомним, ранее сообщалось, что в ходе ночных обстрелов со стороны украинских силовиков в поселке Крутая Балка под Ясиноватой и в Новоазовском районе на юге ДНР повреждены пять жилых домов и линии электропередачи.