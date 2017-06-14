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ДНР: ВСУ открыли огонь по очистным сооружениям в Докучаевске
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ДНР: ВСУ открыли огонь по очистным сооружениям в Докучаевске

11:22  14 Июня 2017  /обновлено: 11:32  14 Июня 2017
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ДНР: ВСУ открыли огонь по очистным сооружениям в Докучаевске

Донецк, 14 июня. Подразделения ВСУ открыли огонь по очистным сооружениями в городе Докучаевск. Об этом информирует Донецкое агентство новостей со ссылкой на представителя коммунального предприятия «Компания «Вода Донбасса»».

Согласно приведенным данным, украинские военные приступили к обстрелу около 10.00. Руководство предприятия эвакуировало весь персонал.

Другая информация об обстреле в настоящее время уточняется.

Напомним, ранее сообщалось, что в ходе ночных обстрелов со стороны украинских силовиков в поселке Крутая Балка под Ясиноватой и в Новоазовском районе на юге ДНР повреждены пять жилых домов и линии электропередачи.

#днр #всу #донбасс #докучаевск
Тимур Румянцев
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