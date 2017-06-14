Володин призвал депутата от ЛДПР общаться с избирателями, а не с блогерами

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Москва, 14 июня. Депутаты Государственной Думы должны в первую очередь сосредоточиться на работе с избирателями, а не пытаться делать ставку на такие новомодные средства коммуникации, как блоги, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ответ на призыв самого молодого депутата Василия Власова (ЛДПР) принять участие в «совете блогеров в Госдуме» 19 июня.

«Надо общаться не с социальными сетями, а с избирателями. А формы коммуникации выбирать эффективные, и в данном случае это могут быть и социальные сети, — заявил Володин в ответ на выступление депутата от ЛДПР. — Но, коллега, видеоблогеры сейчас — это в том числе и бизнес, и многие из них зарабатывают так много, что вы определитесь, как вы хотите их вовлечь в эту работу. Я думаю, что вашей зарплаты не хватит, чтобы поработать и неделю с ними».

Председатель Госдумы напомнил молодому коллеге, что в зале достаточно депутатов, популярных в соцсетях, однако они не пытаются перевести в Интернет всю работу. «потому что мы понимаем, что это должна быть системная работа, которая под собой должна иметь основу», — подчеркнул Володин.