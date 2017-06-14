Полицейский насмерть сбил мужчину на автобусной остановке в Москве

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Москва, 14 июня. Полицейский за рулем иномарки минувшей ночью насмерть сбил пешехода на остановке общественного транспорта. Автомобилист после ДТП был госпитализирован.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве, смертельное происшествие случилось в 23.45 на Каширском шоссе. Предварительно установлено, что водитель Subaru не справился с управлением и наехал на мужчину. Пешеход погиб на месте ДТП.

За рулем машины находился сотрудник ППС отдела МВД по району Ясенево, пишет «Вечерняя Москва». В связи с ДТП организована проверка, в ходе которой выясняются все обстоятельства случившегося.

Добавим, ранее в Тюмени случилась серьезная авария с маршруткой, в результате которой пострадали шесть человек. По данным URA.RU, в микроавтобус врезалась иномарка с 33-летней женщиной за рулем.