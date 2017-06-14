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Любопытная китаянка открыла аварийный люк перед взлетом
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Любопытная китаянка открыла аварийный люк перед взлетом

11:04  14 Июня 2017
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Любопытная китаянка открыла аварийный люк перед взлетом

Пекин, 14 июня. Гражданка Китая, которая отправилась в путешествие из Пекина в Сямэнь воздушным лайнером авиационной компании Xiamen Air, заинтересовалась, что будет в случае открытия люка аварийного выхода во время подготовки к взлету.

По информации СМИ, после того, как во время инструктажа по технике безопасности бортпроводники запретили прикасаться к ручке люка в штатной ситуации, китайская пассажирка решила проверить, что же случится в противном случае, сообщает URA.RU.

В результате инцидента рейс был отменен, а любопытную женщину задержали сотрудники правоохранительных органов сроком на 12 дней. Помимо этого, ей грозит серьезный штраф в размере 15 тысяч долларов. 

#самолет #китай #пекин #люк #бортпроводник
Дана Балан
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