Путин с ПРО шутить не будет: как Россия ответит на агрессивные действия НАТО

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Россия даст адекватный ответ на действия Североатлантического альянса для сохранения стратегического баланса, затратив при этом меньшие средства не в ущерб эффективности. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин в фильме «Интервью с Путиным» режиссера Оливера Стоуна, который был показан на американском кабельном телеканале Showtime. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

По словам Путина, для России существуют две угрозы. Во-первых, это размещение систем противоракетной обороны в непосредственной близости от российских границ в странах Восточной Европы. Во-вторых, за несколько часов антиракетные пусковые установки можно переоборудовать для установки ударных ракет. Более того, добавил президент, в настоящее время Российская Федерация окружена американскими системами ПРО.

По мнению российского лидера, все это одна большая и грубая стратегическая ошибка Запада. Он отметил, что Москва даст адекватный ответ, и «это будет означать не что иное, как еще один виток гонки вооружения». Это поспособствует развитию российских ударных систем, которые могут преодолевать противоракетную оборону других государств. Путин подчеркнул, что это позволит сохранить стратегический баланс. «Баланс — это очень важная вещь», — добавил президент РФ.

Кроме того, Владимир Путин заявил, что выход Соединенных Штатов из договора по противоракетной обороне и строительство новых систем ПРО — стратегическая ошибка Вашингтона. Но диалог по этому вопросу, заметил он, должен быть продолжен.

Политолог Игорь Рябов, беседуя с корреспондентом ФАН, отметил, что для Владимира Путина Оливер Стоун — очень хороший собеседник. Стоун относится к тому ряду фигур западной интеллектуальной элиты, которая предпочитает думать и действовать самостоятельно, а не по воле стадного голливудского чувства. Для них важнее ощущение корпоративной солидарности, нежели личная позиция.

«Стоун пытается в последние годы создавать фильмы, в которых анализирует происходящие в мире события, а не обслуживает какую-либо идеологию. Вот с таким собеседником Путину имеет смысл разговаривать. Даже на самые острые темы. Главное, что в этом интервью сообщил западной аудитории Путин, касается проблем мировой безопасности. Уже довольно давно Россия предупреждает западных партнеров, что современные военные технологии не допускают столь близкого приближения ударных систем к российским границам. На оперативный ответ после пуска ракет нам требуется всего лишь три-четыре минуты, и мы вынуждены создавать системы автоматического нанесения удара. Третья мировая война может начаться по инициативе искусственного интеллекта — так будет устроена система нашей обороны. На Западе этого не могут не понимать. Для США пресловутое «расширение НАТО» и установка систем воздушной обороны носит в значительной степени пропагандистский характер», — пояснил Игорь Рябов.

По словам эксперта, ПРО являются инструментом политического давления — как на Россию, так и на союзников США в Европе, которых фактически записали в заложники ситуации. Их сделали манипулируемыми участниками позиционной войны.

«Но это все опасные игры — Россия не воспринимает военную угрозу со стороны Запада как всего лишь часть пропаганды. Это реальная угроза. В интервью Стоуну Путин еще раз пытается донести до ушей разумных людей на Западе, что мы шутить не будем. Но проблема в том, что другой частью западной пропаганды является нивелирование авторитета России и Путина — значительная часть зомбированной западной аудитории не будет воспринимать всерьез наши предупреждения, полагая, что Путин, как и Запад, играет в пропаганду. Если в Краснодарском крае, как сообщили недавно голландские газеты, люди едят крыс (мясо нутрии), то стоит ли всерьез относиться к словам Путина? Поэтому мир находится сегодня в серьезной и опасной ситуации. Мир опутала паутина лжи (фильм Стоуна о Сноудене именно этому и посвящен). Ложь может оказаться сильнее чувства самосохранения», — резюмировал Игорь Рябов.

Отметим, российский лидер в документальном фильме Оливера Стоуна высказал мнение по ряду вопросов, в том числе обсудил внешнюю и внутреннюю политику в Соединенных Штатах. Так, Путин заявил в одной из серий, что смена президента США никак не влияет на политику американского государства.

Напомним, первая часть «Интервью с Путиным» вышла в понедельник, 12 июня. Всего фильм состоит из четырех серий, которые Стоун снимал в течение двух лет. 15 июня выйдет последняя часть фильма.