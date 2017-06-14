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Сирия: 47 населенных пунктов в провинции Идлиб присоединились к перемирию
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Сирия: 47 населенных пунктов в провинции Идлиб присоединились к перемирию

10:59  14 Июня 2017
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Сирия: 47 населенных пунктов в провинции Идлиб присоединились к перемирию

Москва, 14 июня. В информационном бюллетене министерства обороны Российской Федерации о соблюдении режима прекращения боевых действий в Сирии сообщается, что к режиму перемирия за сутки присоединились почти 50 населенных пунктов в сирийской провинции Идлиб.

Как говорится в сообщении, за минувшие сутки было заключено 47 соглашений о присоединении населенных пунктов провинции Идлиб к режиму прекращения огня. Следовательно, число присоединившихся к процессу примирения населенных пунктов возросло до 1619.

Ранее стало известно, что российские наблюдатели зафиксировали четыре нарушения режима прекращения огня в провинции Дамаск.

 

#сирия #идлиб
Тимур Румянцев
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