Медики сообщили о 50 пострадавших при пожаре в многоэтажке Лондона

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Лондон, 14 июня. Более полусотни пострадавших при пожаре в жилом доме Grenfell Tower на улице Латимер-роад в западной части Лондона были госпитализированы, сообщили в местной службе скорой медицинской помощи.

Пять лондонских больниц приняли пострадавших при пожаре в жилом здании на западе столицы Великобритании. Известно, что возгорание произошло около 3-00 ночи и охватило 24 этажа жилого дома. Причины пожара остаются неизвестными, правоохранительные органы не спешат выдвигать версии. Пожарная служба Лондона подтверждает факт гибели людей, но не приводит точных данных. Число пострадавших возросло до 50, об этом рассказали в скорой помощи.