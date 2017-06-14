«Динамо» и «Ростов» поборются за Юсупова

В Избранное

Скопировать

Санкт-Петербург, 14 июня. По информации Федерального агентства новостей, полузащитник «Зенита» Артур Юсупов может покинуть петербургский клуб. Сообщается, что это связано с желанием самого игрока получать стабильную игровую практику.

При этом, как отмечает источник ФАН, сине-бело-голубые хотели бы сохранить Юсупова. На полузащитника претендуют «Ростов» и «Динамо». Последний является приоритетным вариантом для игрока.

В минувшем сезоне Юсупов провел 17 матчей в чемпионате России и отметился одним голом. 27-летний футболист стал игроком «Зенита» летом 2015 года, перейдя из «Динамо» на правах свободного агента.