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Происшествия
Хозяин одной из квартир погиб при взрыве газа в доме под Тамбовом
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Хозяин одной из квартир погиб при взрыве газа в доме под Тамбовом

10:54  14 Июня 2017
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Хозяин одной из квартир погиб при взрыве газа в доме под Тамбовом

Тамбов, 14 июня. Мужчина погиб в результате взрыва бытового газа в девятиэтажном жилом доме в Тамбовской области. 

Как стало известно ФАН, погибшим был хозяин одной из квартир — Алексей К. 1987 года рождения. По информации источников, ему отключили газ за неуплату, тогда он попытался установить баллон. В какой-то момент что-то пошло не так — прогремел взрыв.

Мужчина скончался в больнице от множественных травм и ожогов. Людей из дома в настоящий момент эвакуировали, сейчас комиссия решает по поводу того, существует ли опасность разрушения или нет.

После взрыва возник пожар на площади 50 квадратных метров. В настоящий момент пожар ликвидирован. 

#взрыв #тамбов #газ
Дана Балан
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