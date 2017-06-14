Совфед отложил рассмотрение закона о создании черного списка чиновников-коррупционеров

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Москва, 14 июня. Совфед принял решение отложить рассмотрение внесенного правительством закона о создании в России реестра сотрудников правоохранительных органов, государственных служащих, а также военнослужащих, которые были уличены в коррупции.

Так, СФ рассмотрит данный вопрос после того, как в правительстве подготовят необходимый пакет документов, передает газета «Известия».

7 июня Государственная дума одобрила законопроект, который предусматривает создание реестра, куда будут включаться сведения о применении к лицу взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения. Закон, одобренный депутатами, теперь должен рассмотреть Совфед, а затем он ляжет на стол президента РФ. И в случае подписания документа, он вступит в силу 1 января 2018 года.

Напомним, ранее Национальный антикоррупционный комитет назвал российские регионы, которые в полном объеме реализуют Национальный план по борьбе с коррупцией.