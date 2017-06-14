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Спорт
Сорокин рассказал о пожеланиях команд, прилетающих на Кубок конфедераций
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Сорокин рассказал о пожеланиях команд, прилетающих на Кубок конфедераций

10:55  14 Июня 2017
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Сорокин рассказал о пожеланиях команд, прилетающих на Кубок конфедераций

Москва, 14 июня. Глава оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин рассказал о пожеланиях национальных сборных, которые прилетают на стартующий в эту субботу Кубок конфедераций-2017. 

По словам Сорокина, принимающая сторона, как ему кажется, выполнила все требования гостей, потому что комфорт и безопасность являются важнейшими факторами, пишет Газета.Ru.

«Каких-либо особых требований не было. Все они стандартизованы. Каких-то больших экстраординарных потребностей здесь нет», — сообщил он. 

Сорокин добавил, что всем командам должно быть удобно перемещаться из одного города в другой, а все соответствующие процедуры не должны занимать много времени.

Напомним, Кубок конфедераций пройдет в России с 17 июня по 2 июля. Сборная России 17 июня сыграет с Новой Зеландией на стадионе «Санкт-Петербург Арена».

#футбол #сорокин
Дана Балан
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