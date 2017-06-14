Спутник NASA зафиксировал светящуюся «сигарету» на орбите Земли

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Вашингтон, 14 июня. Специалисты NASA опубликовали фото с орбиты Земли, на котором виден загадочный светящийся объект, своей формой напоминающий сигарету.

На опубликованном NASA снимке рядом с космической станцией пролетает светящийся вытянутый предмет. Известно, что длина этого объекта примерно 70 метров. Уфологи считают, что спутник мог зафиксировать корабль инопланетян, который обшит серебристым металлом. Вероятно, что объект должен был приземлиться на одном из астероидов. Несмотря на версии исследователей внеземных цивилизаций, сотрудники NASA придерживаются мысли, что это всего лишь оптическая иллюзия, созданная путем преломления света, пишет NewInform.