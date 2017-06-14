Сирия: Россия зафиксировала нарушения перемирия в провинции Дамаск

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Москва, 14 июня. Россия зафиксировала четыре нарушения режима прекращения огня в Сирии за минувшие сутки. Как говорится в информационном бюллетене Минобороны РФ, турецкие наблюдатели заявили о трех случаях стрельбы.

Согласно приведенным данным, основные случаи беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, которые контролируют боевики «Исламского государства»* (ИГ*) и «Джебхат ан-Нусры».

Так, российские наблюдатели зафиксировали нарушения в провинции Дамаск. Турецкая сторона заявила о случаях стрельбы в провинциях Дамаск (1) и Даръа (2).

«Исламское государство» (арабское название — ДАИШ), как и «Джебхат ан-Нусра», признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.

* Организация запрещена на территории РФ.