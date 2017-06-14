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Происшествия
Посольство РФ не получало сообщений о россиянах, пострадавших при пожаре в Лондоне
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Посольство РФ не получало сообщений о россиянах, пострадавших при пожаре в Лондоне

10:39  14 Июня 2017
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Посольство РФ не получало сообщений о россиянах, пострадавших при пожаре в Лондоне

Лондон, 14 июня. Российское посольство в Лондоне не получало звонков от граждан РФ в связи с масштабным пожаром в лондонском высотном жилом доме Grenfell Tower. Служба скорой помощи также не передавала сведений о наличии среди пострадавших при пожаре жителей дома граждан России.

 

Напомним, по последним данным в результате пожара в 27-этажном жилом доме пострадали не менее 30 человек. Как сообщил начальник лондонской пожарной службы, в здании есть погибшие, однако точное число их пока неизвестно, а пожарные продолжают борьбу с огненной стихией.

Валентин Меликов
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