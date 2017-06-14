Курды освободили из плена ИГ женщину-езидку и ее детей

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Ракка, 14 июня. Сирийские курды ведут специальную операцию по освобождению плененных езидов в провинции Ракка.

Пресс-служба «Сирийских демократических сил» сообщила, что отряды курдского ополчения во время наступления на позиции боевиков террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в России) начали операцию под название «Месть за женщин Синджара».

Курдам удалось освободить из плена исламистов женщину-езидку и ее детей, которая была похищена из иракского района Синджар три года назад. Игиловцы успели купить и продать ее пять раз, прежде чем езидку освободили курдские ополченцы. Район Синджар был атакован боевиками в 2014 году, террористы убили сотни людей, тысячи женщин и детей были похищены.

* Организация запрещена на территории РФ.