Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Новости Сирии
Курды уничтожили склад взрывчатки ИГ под Раккой
Triangle Created with Sketch.

Курды уничтожили склад взрывчатки ИГ под Раккой

10:57  14 Июня 2017
135

Курды уничтожили склад взрывчатки ИГ под Раккой

Дамаск, 14 июня. Бойца вооруженных сил курдской коалиции «Силы демократической Сирии» (SDF) приходится регулярно иметь дело с минами ловушками и иными взрывными приспособлениями, оставленными боевиками запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство»*.

Все обнаруженные взрывные устройств, мины и взрывчатка в обязательном порядке уничтожаются, поскольку способны привести к значительным жертвам среди мирного населения.

Так, бойцы SDF уничтожили небольшой склад взрывчатки, которая была спрятана в брошенном джипе в городе Самра по соседству с Раккой. Взрывчатка была извлечена из машины и уничтожена на безопасном расстоянии.

 

* Организация запрещена на территории РФ.

Валентин Меликов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть