Курды уничтожили склад взрывчатки ИГ под Раккой

В Избранное

Скопировать

Дамаск, 14 июня. Бойца вооруженных сил курдской коалиции «Силы демократической Сирии» (SDF) приходится регулярно иметь дело с минами ловушками и иными взрывными приспособлениями, оставленными боевиками запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство»*.

Все обнаруженные взрывные устройств, мины и взрывчатка в обязательном порядке уничтожаются, поскольку способны привести к значительным жертвам среди мирного населения.

Так, бойцы SDF уничтожили небольшой склад взрывчатки, которая была спрятана в брошенном джипе в городе Самра по соседству с Раккой. Взрывчатка была извлечена из машины и уничтожена на безопасном расстоянии.

* Организация запрещена на территории РФ.