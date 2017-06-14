Митрохина задержали за пикет в Москве

В Избранное

Скопировать

Москва, 14 июня. Лидер столичного «Яблока» Сергей Митрохин рассказал, что его и еще десять человек якобы задержали сотрудники правоохранительных органов около здания Государственной думы Российской Федерации.

Как стало известно ФАН, Митрохина задержали по Указу Президента РФ «Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года».

По словам представителя «Яблока», сотрудники полиции задержали его у стен Госдумы во время пикета против реновации.

Он сообщил, что считает свое задержание нелегальным, поскольку он стоит в одиночном пикете, сообщает «Интерфакс».

Стоит отметить, что данная акция является несанкционированной.