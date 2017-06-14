«Правда или действие»: почему заявления Тиллерсона расходятся с реальными действиями США в Сирии

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Госсекретарь США Рекс Тиллерсон, выступая на слушаниях в сенате, сделал заявление о том, что «миссия и причина нахождения» Соединенных Штатов в Сирии не изменились: это по-прежнему борьба с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в РФ).

Однако параллельно с этим на американскую базу в сирийском Ат-Танфе были переброшены системы ракетной артиллерии большой дальности. Учитывая заявление Тиллерсона, было бы логичным предположить, что это мера для борьбы с террористами, но американские военные объяснили этот шаг дополнительной защитой проамериканских сил в Сирии («Магавир ат-Таура», ССА) от шиитских группировок.

Напомним, что, несмотря на четыре авиаудара американских ВКС, проправительственные шиитские формирования, поддерживаемые Ираном, вышли к сирийско-иракской границе, тем самым создав сухопутный коридор и поместив группировки в Ат-Танфе в стратегическую изоляцию.

Эксперт ассоциации независимых военных политологов Александр Перенджиев не видит в таком противоречии между словами и реальными делами США ничего нового.

«Так всегда происходило в американской политике. Есть реальные цели, которых они добиваются, и есть реальные дела, которыми они занимаются, а есть некое идеологическое обеспечение, которое, по сути, дезинформирует окружающих, включая само американское сообщество».

Эксперт считает, что это расхождение обусловлено, прежде всего, тем, что Соединенные Штаты Америки не являются цельной структурой, цельным субъектом. Сама государственная власть выступает в роли своего рода подрядчика, выполняющего заказ определенных сил, обладающих самым серьезным экономическим и политическим лобби для реализации своих целей.

«Государственная власть США вынуждены облекать все в красивую обертку, не имея возможности прямо сказать, что, например, поддерживают террористов, а террористы являются инструментом в их глобальной политике. Отсюда и заявления, что они борются с терроризмом. И так любое действие, которое США делает на Ближнем Востоке, носит двойственный характер. Есть реальная цель, а есть информационная оболочка, чтобы придать своим действиям более привлекательный характер».

Наш собеседник отмечает, что по-другому Соединенные Штаты действовать уже не могут, а накопившиеся противоречия наносят удар, прежде всего, национальным интересам США как государства:

«У них уже так налажена машина. Модернизировать ее у них уже, наверное, не получится. Потому что США уже не считают это нужным. Им кажется, что все сойдет и в таком виде. До этого работало, значит и дальше будет работать. Такие противоречия никогда не приводят к устойчивости, а, наоборот, к разложению, развалу той системы, которую Соединенные Штаты пытаются выстроить».

Александр Перенджиев не видит возможным даже ситуационный союз США и шиитских группировок даже для декларируемой борьбы с «Исламским государством»* (запрещено в РФ):

«Новый игрок, который сейчас очень мощно себя показывает — это Иран. США реально опасаются, что, войдя в союз шиитами, ими начнут манипулировать из Тегерана, при этом очень незаметно. Надо отдать должное, персы это делать умеют. Поэтому они дистанцируются, чтобы не попасть в зависимость от Ирана».

Однако эксперт не думает, что это спасет американцев в сложившейся ситуации:

«Все-таки, как говорится, политика — это искусство возможного. Заключающиеся союзы могут быть противоречивы, но если они ведут к какому-то прогрессивному результату, значит их надо заключать. США же к таким прогрессивным союзам и таким логическим действиям уже, наверное, не готово, ввиду своих жестких противоречий».

Тем не менее, уверен эксперт, американцы ни за что не признаются в своей стратегической неудаче на юге Сирии: скорее всего, они попытаются отыграться на союзных проправительственных силах посредством механизма «разделяй и властвуй».

«Возможно они еще попробуют «половить рыбу в мутной воде», что собственно они всегда и делают. Столкнут группировки между собой и попробуют встать над схваткой или между противоборствующими сторонами».

На совещании сената Тиллерсон также подтвердил информацию, которая недавно активно обсуждалась в СМИ, о неафишируемых переговорах США и России по ситуации в Сирии, подчеркнув, что не хотел бы, чтобы эти каналы коммуникации закрылись. Александр Перенджиев считает, что американцам эти переговоры нужны не столько для нормализации ситуации, сколько для создания себе того самого имиджа, позволяющего им и дальше «бороться с ИГИЛ* (запрещена в РФ)»:

«В данном случае США действуют с целью посмотреть, какие выгоды можно получить от этих переговоров. Если выгод не будет, то и переговоры не нужны. Причем они обязательно постараются выставить себя в хорошем свете. Чтобы договориться, создали каналы коммуникации, но, как всегда, договориться не удалось».

* Организация запрещена на территории РФ.