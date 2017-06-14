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Происшествия
Массовая драка в Екатеринбурге закончилась перестрелкой, есть раненые
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Массовая драка в Екатеринбурге закончилась перестрелкой, есть раненые

10:21  14 Июня 2017  /обновлено: 10:21  14 Июня 2017
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Массовая драка в Екатеринбурге закончилась перестрелкой, есть раненые

Екатеринбург, 14 июня. Правоохранительные органы проводят проверку после массовой драки у кафе Pizza Mia в Екатеринбурге, где была слышна стрельба.

Несколько десятков человек выясняли отношения рядом с одним из кафе Екатеринбурга, по словам очевидцев, у Pizza Mia произошла массовая драка. Свидетели говорят, что слышали стрельбу, а затем видели раненых и пострадавших в драке. В местной полиции подтверждают факт происшествия, однако подробностей не сообщают. Известно, что на место инцидента прибыли правоохранительные органы и кареты скорой помощи, пишет Ura.ru

Ирина Селезнева
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