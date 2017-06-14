Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Общество
Синоптики объявили желтый уровень опасности в Москве из-за непогоды
Triangle Created with Sketch.

Синоптики объявили желтый уровень опасности в Москве из-за непогоды

10:35  14 Июня 2017
239

Синоптики объявили желтый уровень опасности в Москве из-за непогоды

Москва, 14 июня. Гидрометцентр России объявил желтый уровень опасности в Москве из-за ухудшения погодных условий. Сегодня в столице прогнозируются мощный ветер и гроза, передает Утро.ru со ссылкой на сайт метеослужбы.

Порывы ветра во время грозы могут достигнуть 17 м/с. Сегодня также ожидаются умеренные дожди, местами ливни, и гроза. Воздух в столице прогреется до 19 градусов тепла, в Московской области — до 22 градусов.​

Синоптики объявили желтый уровень опасности в Москве из-за непогоды

Добавим, ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил в интервью Телеканалу 360, что большая часть рабочей недели в Москве будет дождливой и по-осеннему холодной. Связано это с циклонами ​атлантического происхождения.

 

Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть