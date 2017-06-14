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Новороссия
ДНР ожидает прибытия в Донбасс очередного гумконвоя МЧС России
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ДНР ожидает прибытия в Донбасс очередного гумконвоя МЧС России

10:26  14 Июня 2017
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ДНР ожидает прибытия в Донбасс очередного гумконвоя МЧС России

Донецк, 14 июня. 15 июня в Донецк прибудет 66-ой по счету гуманитарный конвой МЧС России. Такая информация приводится в сообщении МЧС Донецкой народной республики.

Согласно приведенным данным, колонна будет состоять из 28 автомобилей, которые доставят в ДНР более 350 тонн помощи, в том числе 261 тонну детских продуктовых наборов.

Напомним, ранее сообщалось, что специальный представитель председателя ОБСЕ в Контактной группе по урегулированию кризиса на Украине Мартин Сайдик посетил с рабочим визитом Донбасс.

#днр #донбасс
Тимур Румянцев
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