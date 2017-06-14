Нетрезвый петербуржец едва не поджарил себя на мангале

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Санкт-Петербург, 14 июня. В Санкт-Петербурге минувшей ночью госпитализировали пьяного мужчину, который чуть не сгорел при попытке воспользоваться мангалом. Об этом сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Мужчину 1981 года рождения доставили в больницу около полуночи после того, как на улице Маршала Казакова он попытался зажечь мангал. Огонь перекинулся на одежду потерпевшего.

У петербуржца диагностировали алкогольное опьянение, термические ожоги лица, грудной клетки, верхних и нижних конечностей. Его поместили в ожоговую реанимацию.