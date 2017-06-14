Спасатели сообщили о погибших при пожаре в высотном жилом доме в Лондоне

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Лондон, 14 июня. В результате пожара в высотном жилом здании в Лондоне есть погибшие, однако пока что их количество неизвестно, а пожарные продолжают бороться с огнем. С соответствующим заявлением выступил глава пожарной службы Лондона Дэни Коттон.

«С прискорбием вынужден подтвердить, что есть жертвы. Сейчас не могу сказать сколько. Причина пожара также пока неизвестна», — приводит слова пожарного Sky News.

Напомним, о возгорании в 27-этажной жилой высотке Grenfell Tower стало известно около 1.16 по местному времени. Как сообщают очевидцы, от здания «почти ничего не осталось», с пожаром борются более 200 бойцов пожарной охраны. Известно, что в результате ночного пожара много жителей здания пострадали, на месте работает более 20 бригад скорой помощи.