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Политика
Трамп продлил санкции против властей Белоруссии
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Трамп продлил санкции против властей Белоруссии

10:11  14 Июня 2017
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Трамп продлил санкции против властей Белоруссии за «подрыв демократии»

Вашингтон, 14 июня. Американский лидер Дональд Трамп решил продлить сроком на один год санкции в отношении ряда представителей властей Белоруссии за «подрыв демократии».

Президент США Дональд Трамп направил на имя руководителей конгресса США уведомление о продлении на год санкций « в отношении определенных членов правительства Белоруссии и других лиц, подрывающих демократические процессы и структуры в этой стране». Известно, что ограничения действуют с июня 2006 года и их действие продлевается каждый год.

В письме Трампа говорится, что фигурантами данного черного списка стали лица, которые, по мнению Белого дома, коррумпированы, нарушают права человека в Белоруссии и причастны к политическим репрессиям. По словам американского президента, это представляет угрозу для внешней политики США.

Ирина Селезнева
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