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Донбасс: обстрелами ВСУ в ДНР повреждены пять домов и ЛЭП
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Донбасс: обстрелами ВСУ в ДНР повреждены пять домов и ЛЭП

10:12  14 Июня 2017
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Донбасс: обстрелами ВСУ в ДНР повреждены пять домов и ЛЭП

Донецк, 14 июня. В ходе ночных обстрелов со стороны украинских силовиков в поселке Крутая Балка под Ясиноватой и в Новоазовском районе на юге Донецкой народной республики повреждены пять жилых домов и линии электропередачи. Об этом сообщает в среду Донецкое агентство новостей. 

Как рассказал глава администрации района Новоазовского района, в результате обстрела перебиты линии электропередачи из-за чего жители сел Сосновское и Набережное остались без света. Кроме того, повреждения получили два жилых дома по улице Ахматова.

О ночных обстрелах также сообщили в пресс-службе Ясиноватской мэрии. Так, украинские снаряды попали в три жилых дома в поселке Крутая Балка, в результате чего они сгорели.

Напомним, ранее сообщалось, что киевские силовики на протяжении последних 24 часов девять раз открывали огонь по территории Луганской народной республики. 

#днр #донбасс
Тимур Румянцев
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