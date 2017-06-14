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Volkswagen Polo с пакетом опций «Спорт» готов покорить рынок России
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Volkswagen Polo с пакетом опций «Спорт» готов покорить рынок России

10:06  14 Июня 2017
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Volkswagen Polo с пакетом опций «Спорт» готов покорить рынок России

Москва, 14 июня. Российские покупатели уже могут оформить заказ на приобретение седана Polo с пакетом спортивных опций. Компания Volkswagen готова доставить его в РФ.

Улучшенные возможности доступны для комплектаций Trendline и Comfortline, сообщает пресс-служба компании. Дополнительный пакет включает в себя брутальные черные зеркала, хромированную насадку на выхлопную трубу, а также 26-дюймовые легкоспавные диски и задний спойлер, что существенно преобразит автомобиль.

Volkswagen Polo с пакетом опций «Спорт» готов покорить рынок России

Кроме того, производитель предлагает тонированные задние стекла и затемнение на задних фарах. В салоне же спортивный стиль будет подчеркнут специальным рулем и накладками на педали из металла.

Цена пакета составляет от 54 до 44 тысяч рублей в зависимости от модификации.

Алексей Громов
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