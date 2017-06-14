Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Происшествия
Пропавший на Урале четырехлетний малыш найден живым
Triangle Created with Sketch.

Пропавший на Урале четырехлетний малыш найден живым

10:09  14 Июня 2017
354

Пропавший на Урале четырехлетний малыш найден живым

Екатеринбург, 14 июня. На четвертый день поисков спасатели смогли обнаружить четырехлетнего малыша Диму, который пропал 10 июня в районе Рефтинского водохранилища на территории Свердловской области. Мальчик жив, однако находится в тяжелом состоянии.

«Ребенка нашла одна из поисковых групп в районе линии электропередачи, где ранее были найдены следы мальчика. Ему нужна медицинская помощь. В операции по эвакуации будет задействован вертолет», — сообщили в пресс-службе свердловской полиции.

Мальчик был обнаружен в районе болота, приблизительно в семи километрах от места исчезновения.

10 июня ребенок пропал во время отдыха, когда шел по лесу от своего отца, отправившегося за дровами для костра, к матери, остававшейся на берегу водохранилища. Ранее по факту исчезновения ребенка следователи СУ СК РФ по Свердловской области возбудили уголовное дело.

Валентин Меликов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть