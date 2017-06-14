Пропавший на Урале четырехлетний малыш найден живым

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Екатеринбург, 14 июня. На четвертый день поисков спасатели смогли обнаружить четырехлетнего малыша Диму, который пропал 10 июня в районе Рефтинского водохранилища на территории Свердловской области. Мальчик жив, однако находится в тяжелом состоянии.

«Ребенка нашла одна из поисковых групп в районе линии электропередачи, где ранее были найдены следы мальчика. Ему нужна медицинская помощь. В операции по эвакуации будет задействован вертолет», — сообщили в пресс-службе свердловской полиции.

Мальчик был обнаружен в районе болота, приблизительно в семи километрах от места исчезновения.

10 июня ребенок пропал во время отдыха, когда шел по лесу от своего отца, отправившегося за дровами для костра, к матери, остававшейся на берегу водохранилища. Ранее по факту исчезновения ребенка следователи СУ СК РФ по Свердловской области возбудили уголовное дело.