Квартиру музыканта Мариинского театра обокрали на 2 млн рублей
В Избранное
Санкт-Петербург, 14 июня. Из квартиры тромбониста Мариинского театра вынесли денег и украшений почти на 2 миллиона рублей.
Как стало известно ФАН, в полицию поступило заявление от гражданина 1972 года рождения, работающего в Мариинском театре в должности артиста оперы. По его словам, накануне в период времени с 11.30 до 14.00 неизвестные проникли в его квартиру, повредив входную металлическую дверь. Грабители похитили деньги и драгоценности. Общий ущерб составил 1 960 000 рублей.
В настоящее время правоохранители разыскивают преступников.
Комментарии