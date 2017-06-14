Астрономы предполагают, что у Солнца была звезда-близнец‍

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Москва, 14 июня. Американские ученые предположили, что миллиарды лет назад у Солнца была звезда-близнец, которая отделилась в результате разрушения двойной системы.

Группа сотрудников Калифорнийского университета сошлась во мнении, что большинство солнцеподобных звезд во Вселенной рождаются парами, передает Газета.Ru. Они проанализировали данные о почти 70 молодых звездах в созвездии Персея и выяснили, что большая часть из них (45) были одиночными звездами, 19 — двойными, 5 — с большим числом компонент.

Ученые объясняют полученные данные тем, что все звезды могли появляться из газо-пылевого облака парами. Таким образом, Солнце могло быть частью двойной системы, и при ее разрушении от нашей звезды мог отделиться «близнец», который переместился в ближайшую область галактики.

Добавим, ранее астроном Петрус Мартенс предположил, что Солнце три миллиарда лет назад было гигантской звездой, однако затем оно начало интенсивно терять свою массу.