Без фильтров: Стоун назвал «красноречивыми» слова Путина про ситуацию в Сирии и Донбассе

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Вашингтон, 14 июня. Известный режиссер и сценарист Оливер Стоун поделился своими впечатлениями от интервью с российским президентом Владимиром Путиным.

Сценарист картины «Лицо со шрамом» рассказал, что Путин — очень вежливый, обстоятельный, он помог понять, что Россия в общем думает о ситуации в мире.

По словам 70-летнего режиссера, США меняются, как и отношения с Россией. Стоун отметил, что Путин красноречиво говорил про Североатлантический альянс, про отказ Вашингтона от договора по ПРО, про поддержку США терроризма на Кавказе и в Сирийской Арабской Республике, а также поделился своим мнением относительно ситуации в Донбассе.

Кроме того, он добавил, что с Путиным удалось поговорить «без фильтров».

Стоит напомнить, что глава РФ в ходе интервью с режиссером заявил, что Россия даст адекватный ответ НАТО.