Новороссия сегодня: пожилая жительница ДНР погибла при стрельбе ВСУ, Киев готовится к войне

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Донбасс, 14 июня. Обострение ситуации на линии соприкосновения. Фабрика «фейков» украинских СМИ. ВСУ бьют по мирным жителям. Последние новости Новороссии — в материале Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Градус боевого накала в зоне боевых действий растет, в том числе и за счет информационных «вбросов» со стороны украинских СМИ и провоцирующих обстрелов собственных территорий бойцами Нацгвардии и ВСУ. Так, вечером 12 июня бойцы Нацгвардии устроили обстрел жилых кварталов Авдеевки и Марьинки с целью спровоцировать ВСУ на нанесение ударов по ВС ДНР.

Всего за минувшие сутки более 900 снарядов и мин различного калибра было выпущено с украинских позиций по мирным городам Донбасса, включая и подконтрольные киевским силовикам населенные пункты.

ВСУ бьют по мирным

Поселок Донецкий в ЛНР был обстрелян с позиций ВСУ, разрушены три жилых дома. Случай зафиксирован представителями СЦКК, с использованием технических методов и привязки к местности рассчитана траектория полета снарядов. Установлено — снаряды были выпущены с позиций ВСУ.

Заявление луганского командования об отсутствии подразделений Народной милиции ЛНР в указанном районе подтверждают также и местные жители. Украинские силовики целенаправленно бьют по мирным населенным пунктам. Также вечером 13 июня в селе Саханка на юге ДНР во дворе своего дома снайперским выстрелом с позиций украинских силовиков была убита мирная жительница 1939 года рождения.

Войти можно, выйти нельзя

Из временно оккупированных киевскими силовиками районов ЛНР перестали выпускать людей, имеющих в украинском паспорте отметку непризнанной республики. Данные факты прямо нарушают права человека на свободу перемещения, несмотря на введенные режимом «АТО» ограничения.

Людям, проживающим в ЛНР и не получившим паспорта республики, приходится проставлять отметки в украинские паспорта о прописке, выписке или временной регистрации. Они это делают для осуществления своих прав и получения социальных льгот и гарантий от госорганов ЛНР, которых украинское государство лишило своих граждан с началом «АТО». Указанные ограничения со стороны украинских силовиков, по мнению властей ЛНР, являются прямым доказательством геноцида населения Донбасса, который ведется по всем направлениям: физическому, экономическому, гуманитарному.

«Фейк» Генштаба АТО о «фейке» СНБО Украины

Вечером 11 июня практически все украинские СМИ, в том числе и «Пятый канал» президента Порошенко, распространили информацию о продвижении ВСУ на полтора километра в районе села Пикузы (бывший Коминтерново) на юге ДНР. Новость была опубликована со ссылкой на источник в Генштабе АТО по информации от источника в СНБО. При этом в качестве доказательства был использован фрагмент видеозаписи, опубликованный в сети. Ее сделали военнослужащие ВС ДНР на брошенных позициях 36 обр МП (отдельная гвардейская бригада морской пехоты) ВСУ.

Неожиданным продолжением этой истории стало заявление Генштаба «АТО» от 12 июня о распространении данной информации якобы российскими спецслужбами. При этом в представленных доказательствах фигурировал электронный адрес домена третьего уровня или, как говорят, субдомена, принадлежащий Совету национальной безопасности и обороны Украины. Главный нюанс состоит в том, что взлома серверов СНБО не было и о подобных фактах не сообщалось. То есть рассылка прошла именно с подлинного ресурса и была санкционирована руководством СНБО Украины.

Развязкой инцидента стало удаление «Пятым каналом» и некоторыми СМИ указанной информации. Другие СМИ предпочли оставить саму новость, чтобы не расстраивать патриотично настроенных граждан, но удалили видео.

«АТО» закончилась, нужна война

Примерно с таким заявлением выступил накануне секретарь СНБО Украины Александр Турчинов. По его словам, с помощью «АТО» не удастся вернуть территории республик Донбасса, нужны другие форматы. Турчинов предлагает разработать и принять специальный военный закон, при этом воздерживаясь от объявления военного положения.

Отметим, что переход к новой фазе обострения гражданской войны на Украине, косвенно подтверждается и фактом подписания президентом Порошенко закона о военных СМИ. Кроме того, это подтверждает заявлением украинского Минюста о готовности в кратчайшие сроки разработать специальный закон о войне, а также резкого усиления обстрелов территорий свободных республик и участившимися в зоне конфликта военными провокациями со стороны киевских силовиков. Кроме того, прекращение Киевом «АТО» и изменение тактики напрямую связано с выполнением минских соглашений. Данный шаг может позволить Украине отказаться от взятых на себя обязательств, что развяжет руки украинским радикалам и националистам в возобновлении полномасштабной войны с народом Донбасса.