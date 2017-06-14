Армия США участвует в операции против ИГ на Филиппинах

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Манила, 14 июня. Подразделения американской армии принимают участие в операции против боевиков на Филиппинах. Однако их роль в ней ограничена.

Военные США выполняют вспомогательные задачи, непосредственно в боях они не могут быть задействованы. Об этом рассказал журналистам представитель ВС Филиппин бригадный генерал Реституто Падилья.

«Я не знаю их точного числа и специальной задачи. Им разрешено носить винтовки в целях самообороны. Однако они не могут участвовать в сражениях, они только предоставляют поддержку», — цитирует его агентство Reuters.

Военный контингент Соединенных Штатов размещен у города Марави, за который сейчас правительственные силы бьются с боевиками организации, поддерживающей террористов ИГ* («Исламское государство»* — запрещенная в России группировка).

* Организация запрещена на территории РФ.