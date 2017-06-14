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Москвич подменил скрипку Страдивари за 50 млн после развода с супругой
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Москвич подменил скрипку Страдивари за 50 млн после развода с супругой

9:46  14 Июня 2017
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Москвич подменил скрипку Страдивари за 50 млн после развода с супругой

Севастополь, 14 июня. Скрипку Антонио Страдивари за 50 млн заменили подделкой. Юрист коллегии адвокатов «Диктатура закона», представляющий интересы 78-летнего жителя Севастополя, сообщил о преступлении.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, житель Крыма сообщил, что получил в наследство скрипку Страдивари 1710 года. В январе 2003 года он передал ее на хранение своей дочери, проживающей в Москве.

В какой-то момент у нее с супругом начался бракоразводный процесс, в ходе которого она решила, что муж подменил скрипку. Позже факт подмены был подтвержден. Рыночная стоимость инструмента — 50 млн рублей. Отмечается, что документов на скрипку нет.

#москва #севастополь #скрипка #страдивари #юрист #подмена
Дана Балан
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