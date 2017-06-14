Попытка кавказцев отобрать у москвича 20 млн обернулась стрельбой в центре столицы

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Москва, 14 июня. Как стало известно ФАН, накануне у отделения банка в центре Москвы стрельбу открыл мужчина, у которого двое злоумышленников пытались отобрать рюкзак с 19,3 млн рублей.

Во вторник днем в полицию обратился очевидец с сообщением о стрельбе у Кунцевского отделения банка «ЮниКредит Банк». Установлено, что двое неизвестных кавказской наружности попытались ограбить 35-летнего частного риелтора. Нападавшие хотели сорвать с него рюкзак, в котором находилось 19,3 млн рублей.

По версии полиции, мужчина ранил из своего травматического пистолета одного из нападавших. С места происшествия изъята пуля.