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Симоньян прокомментировала инцидент с продюсером Ruptly перед встречей Макрона и Мэй
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Симоньян прокомментировала инцидент с продюсером Ruptly перед встречей Макрона и Мэй

10:25  14 Июня 2017
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Симоньян прокомментировала недопуск продюсера Ruptly к встрече Макрона и Мэй

Москва, 14 июня. Главный редактор RT Маргарита Симоньян отреагировала на инцидент с продюсером видеоагентства Ruptly, которого отказались пустить на встречу президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.

«В прошлый раз мы спросили у Макрона, как он будет выстраивать отношения с иностранными журналистами. Вуаля!» — приводит слова Симоньян RT.

Макрон и Мэй встретились во вторник в Париже. Когда продюсер Ruptly показал действующую пресс-карту, чтобы посетить мероприятие, ему отказали под предлогом отсутствия аккредитации.

Алексей Громов
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