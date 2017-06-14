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Общество
Стало известно, когда выберут нового мэра Омска
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Стало известно, когда выберут нового мэра Омска

9:55  14 Июня 2017
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Стало известно, когда выберут нового мэра Омска

Омск, 14 июня. Выборы нового мэра Омска должны состояться во второй половине ноября 2017 года, а именно — 22 или 29 ноября. Об этом сообщили в городском совете Омска.

«Прием документов от кандидатов пройдет со 2 по 31 октября, собеседование с ними назначено на 17 ноября, после чего горсовет определит точную дату выборов — скорее всего они пройдут 22 или 29 ноября», — сообщили в городском совете Омска.

Действующий мэр Омска, Вячеслав Двораковский, останется на своем посту до 11 июля, когда истекает срок его полномочий. 

Как отмечает ТАСС, выборы в ноябре 2017 года станут первыми, в ходе которых омского мэра выберут не жители города, а депутаты горсовета. Назначенные ранее на апрель выборы омского мэра не состоялись, поскольку все кандидаты, прошедшие отбор комиссии по выборам мэра, отказались от избрания на этот пост.

Валентин Меликов
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