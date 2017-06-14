Житель Подмосковья открыл стрельбу из ружья через окно

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Москва, 14 июня. Правоохранители задержали мужчину, стрелявшего из ружья из окна квартиры в Воскресенском районе Подмосковья. Об этом рассказали в пресс-службе ГУМВД России по Московской области.

Как стало известно, житель поселка имени Цюрупы 1979 года рождения, находясь в квартире сожительницы на улице Центральной, сделал несколько выстрелов из гладкоствольного ружья ружья из окна. На место прибыли полицейские, которые и обезвредили стрелка.

В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка, подозреваемый задержан.

Напомним, ранее сообщалось, что следователи задержали жителя Омска, которого подозревают в избиении до смерти супруги.