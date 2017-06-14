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Происшествия
Житель Подмосковья открыл стрельбу из ружья через окно
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Житель Подмосковья открыл стрельбу из ружья через окно

9:50  14 Июня 2017
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Житель Подмосковья открыл стрельбу из ружья через окноМосква, 14 июня. Правоохранители задержали мужчину, стрелявшего из ружья из окна квартиры в Воскресенском районе Подмосковья. Об этом рассказали в пресс-службе ГУМВД России по Московской области.

Как стало известно, житель поселка имени Цюрупы 1979 года рождения, находясь в квартире сожительницы на улице Центральной, сделал несколько выстрелов из гладкоствольного ружья ружья из окна. На место прибыли полицейские, которые и обезвредили стрелка. 

В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка, подозреваемый задержан.

Напомним, ранее сообщалось, что следователи задержали жителя Омска, которого подозревают в избиении до смерти супруги.

 

#подмосковье
Тимур Румянцев
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