Сильный шторм с градом и ливнями надвигается на Крым

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Симферополь, 14 июня. Управление министерства чрезвычайных ситуаций по Республике Крым предупредило о надвигающемся шторме по причине ливней и усиления ветра до 22 метров в секунду. Об этом сообщает в среду пресс-служба ведомства.

По данным МЧС, буквально через час-два в среду, 14 июня, в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, а также град и сильнейший ветер, следует из сообщения.

Плохая погода может стать причиной подтоплений и энергетических аварий.

Напомним, в последний раз шторм прошел в Крыму в прошедшую субботу. В результате сильного ливня в Симферополе выпала практически среднемесячная норма осадков, а также частично были затоплены отдельные городские территории и дороги на некоторых улицах.